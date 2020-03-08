https://static.news.ru/photo/c44934de-629f-11ea-ab58-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство сельского хозяйства не ожидает увеличения стоимости основных видов продуктов в России после скачка курсов валют по отношению к рублю, однако допускает некоторый рост цен на продукцию, которая не производится в стране.

В ведомстве подчеркнули, что доля импортных продуктов незначительна. Также была заблаговременно обеспечена высокая степень подготовки аграриев к полевым работам, а ключевые импортные категории товаров для их проведения уже закуплены, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее доцент кафедры экономики Российского экономического университета Ольга Лебединская заявила, что Россия будет вынуждена закупать импортные товары сферы высоких технологий, даже если цены на них возрастут. Всё потому, что отечественных аналогов не существует, а зависимость потребителей от такой продукции усиливается.