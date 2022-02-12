Минпросвещения назвало настоящие зарплаты учителей

Врио директора департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Максим Костенко назвал реальные зарплаты, которые на самом деле получают учителя. По данным министерства, 76% педагогов имеют ставку зарплаты — оклад ниже МРОТ, пишут «Известия».

На сегодня МРОТ составляет 13 890 рублей. Ещё 15% педагогов получают в качестве оклада меньше 7,5 тыс. рублей. Абсолютный антирекорд зафиксирован в Карачаево-Черкесии, там ставки учителей начинаются от 4,9 тыс. рублей. Также 32% работников образования работают на ставку 7,5 — 10 тыс. рублей, ещё 23% — от 10 до 12,8 тыс. рублей, что составляет прошлогодний МРОТ.

Только 10% педагогов работают на ставку 12,8 — 15 тыс. рублей. И всего 5% получают в качестве оклада более 15 тыс. рублей. В школах и других образовательных учреждениях есть серьёзные проблемы с непрозрачностью начисления надбавок и принципов учёта различных выплат. По словам Костенко, зачастую учителя сами не знают, как формируется их зарплата за месяц и не понимают, когда будут учтены все надбавки.

А параметры «майских указов» президента, которые касаются повышения зарплат всем бюджетникам, достигаются за счёт высокой нагрузки — учителя работают на полторы и даже на две ставки. По данным НИУ ВШЭ, начиная с 2013 года, после первого указа президента, в тот год более 60% учителей сообщили, что стали получать хоть немного больше. Далее рост зарплаты остановился. В 2016 году зарплата снизилась почти у половины учителей.

В 2018 году зарплата незначительно повысилась у 33% педагогов, а снизилась — у 32%. В 2021-м у 33% работников образования зарплата выросла, снизилась менее чем у 20%. При этом общий уровень зарплаты учителей по-прежнему невысок. Более половины из них получают меньше 25 тыс. рублей в месяц. И только 0,2% педагогов считают себя материально обеспеченными.

Только в Москве 60% учителей считают свою зарплату конкурентоспособной, в других городах таких учителей не более 30 −35%. Более того, 16% учителей со стажем до 5 лет получают до 10 тыс. рублей, со стажем более 20 лет такой доход имеют 18% педагогов.

Для получения «средней по региону» зарплаты 56% педагогов работают по 31–40 часов в неделю, от 10 до 20 часов у них занимают подработки и репетиторство. И это при том, что одна учительская ставка— это 18 часов.

Ранее Максим Костенко назвал шесть пилотных регионов, где с 1 сентября меняется зарплата учителей. Переход на новую систему оплаты труда педагогов детсадов, школ, колледжей и учреждений дополнительного образования начнётся в Мордовии, Белгородского, Кировской, Нижегородской, Сахалинской и Ярославской областях.