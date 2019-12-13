https://static.news.ru/photo/2cb23f30-1dcb-11ea-a185-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Министерство промышленности и торговли считает, что рынок продажи изношенных труб нефте- и газопроводов строится на многоступенчатых серых схемах. Это следует из доклада ведомства.

Каждый год в России накапливается более одного миллиона б/у труб, сообщает РБК со ссылкой на документ. 15% из этого числа используются нефтегазовыми компаниями для своих нужд. Остальные 85% выставляются на продажу, и чаще всего по серым схемам, считают в ведомстве.

По информации чиновников, б/у трубы продают от одной до четырёх тысяч рублей за тонну. При этом средняя цена на рынке одной тонны металлолома равна 15 тысячам рублей.

Так, по информации министерства, компания «Транснефть» продавала трубы ООО «Магма» стоимостью 1,25 тысячи рублей за тонну. А «дочки» ЛУКОЙЛа просили за тонну от 890 рублей до 5,4 тысячи.

По мнению менеджера одной из компаний по рекультивации, приводимые Минпромторгом данные не совсем корректны. Чиновники взяли за основу пиковые цены на металлолом и анализировали стоимость новых труб, не учитывая затраты на демонтаж, считает источник издания.

9 апреля представители крупнейших нефтяных компаний попросили премьер-министра Дмитрия Медведева разрешить им сбывать или использовать отработанные нефтегазовые трубы, которые, по мнению Росприроднадзора, являются отходами. Речь в обращении идёт также об использованных насосно-компрессорных трубах и о стальных насосных штангах.

До решения Росприроднадзора нефтекомпании могли заработать на продаже труб в виде металлолома или применить их в количестве до 80% в некапитальном строительстве. Теперь же они должны платить за утилизацию. При этом получение разрешений, связанных с обращением с б/у трубами как с отходами, может занять от полугода до года, что приводит к замедлению ремонтов и замены трубопроводов. Из-за этого растут риски аварийных ситуаций и разливов топлива, писал NEWS.ru.