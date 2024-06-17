Минпромторг заморозил госпрограммы поддержки развития радиоэлектроники

Минпромторг приостановил субсидирование по направлению радиоэлектроники, сообщили «Ведомостям» три топ-менеджера производителей электроники. Министерство проверяет эффективность использования уже выделенных компаниям средств.

Собеседники издания связывают решение с невыполнением получателями средств показателей государственной программы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» пересмотром планов работы Минпромторга в связи с тем, что министром назначен Антон Алиханов, а также из-за отсутствия дополнительного финансирования.

Новый министр промышленности озабочен эффективностью расходования средств на IТ, — рассказал один из собеседников газеты.

Он отметил, что в этом Алиханова поддерживает Счетная палата. Топ-менеджер отметил, что «все заморозки и переносы» нужны для подведения результатов и пересмотра предыдущих субсидий. По его словам, «финансирование получали одни и те же участники рынка». Близкий к правительству источник издания заявил, что решение о приостановке субсидий принято еще до прихода нового руководства в Минпромторг.

Ранее стало известно, что в ближайшем будущем могут начаться продажи нового отечественного смартфона под названием «Р-ФОН». Устройство, включенное Минпромторгом в реестр отечественного оборудования, успешно прошло первичные обязательные проверки в специализированной лаборатории.