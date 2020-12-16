Минпромторг высказался против запрета пластиковых пакетов в ЕАЭС

https://static.news.ru/photo/83190b72-4108-11eb-9205-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минпромторг выступил против предложенного Белоруссией запрета на использование на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) некоторых видов пластиковой упаковки.

Речь, в частности, идёт о тонких полиэтиленовых пакетах, упаковке из вспененного полистирола, этикетках из ПВХ на пластиковых бутылках и биоразлагаемых пакетах. Инициатива их запрета принадлежит Госкомитету Белоруссии по стандартизации, который отвечает за разработку изменений в Таможенный регламент по безопасности упаковки. В ведомстве объяснили, что такая упаковка не подлежит переработке и загрязняет природу.

В Минпромторге считают, что белорусская сторона не аргументировала идею запрета надлежащим образом. Кроме того, инициатива нарушает установленные санэпидмеры, в том числе связанные с пандемией коронавируса. В ведомстве напомнили, что использованные маски необходимо выбрасывать только в завязанных пластиковых пакетах.

Помимо этого, в министерстве указали, что ряд пищевых продуктов нельзя упаковывать в бумагу. Наряду с этим отметили, что раздельно собранные пакеты представляют собой востребованное вторсырьё.

В Минпромторге также считают, что запрет указанных видов упаковки повлечёт нарушение прав потребителей. Отказ от них приведёт к дополнительным расходам ряда производителей и росту цена на их товары.

Вместо запрета в ведомстве предлагают задействовать механизм расширенной ответственности производителя. В частности, вводить налоги для производителей упаковки из пластика. Позицию российского министерства поддержали в Казахстане, сообщает РБК.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин призвал к наращиванию повторного использования пластика, в том числе и к увеличению доли вторичного сырья в составе товаров и упаковки.