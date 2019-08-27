https://static.news.ru/photo/297da55a-c8eb-11e9-ba9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министерство промышленности и торговли РФ ведёт переговоры о возможности досборки внедорожников Aurus в Объединённых Арабских эмиратах (ОАЭ) для их дальнейшей дистрибуции в регионе. Об этом заявил глава ведомства Денис Мантуров.

У нас складывается дефицит здесь, ведём с ними (ОАЭ. — News.ru) переговоры, чтобы по внедорожникам в конце 2021-2022 года, может быть, делать какую-то подсборку там, когда мы сертифицируем, начнём производить у себя [автомобили], — цитирует Мантурова РИА Новости .

Также министр добавил, что российской стороне требуется время на маркетинговую работу, а также анализ количества автомобилей и стран на Ближнем Востоке, которые будут заинтересованы в покупке Aurus.

Как писал News.ru, ранее на международном авиасалоне МАКС-2019 впервые продемонстрировали новый вертолёт люкс-класса, который сконструирован в стиле Aurus на базе «Ансат».