https://static.news.ru/photo/660f9944-de1a-11e9-87d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Минпромторг России планирует к 2024 году увеличить экспорт фармпродукции в четыре раза, рассказал первый замглавы ведомства Сергей Цыб. Чиновник добавил, что сегодня РФ поставляет указанные товары более чем 120 странам мира на сумму около $800 млн.

Мы за последние пять-семь лет нарастили компетенции, создали очень много сложных продуктов на территории России, особенно в биотехнологии, даже определенное время РФ занимала первое место по регистрации биоаналоговых препаратов, это говорит о том, что мы создали производственные возможности для того, чтобы производить препараты любой сложности, — цитирует политика РИА Новости .

Осенью текущего года также планируется запуск российского производства фармацевтической лактозы объёмом до пяти тонн в сутки. До настоящего времени вещество ввозилось в страну из-за рубежа, в основном из Литвы и Франции. Оно необходима для создания жидких и жевательных лекарств.

Минобрнауки вложило в разработку технологии производства 140 млн рублей, 400 млн рублей инвестировал Ставропольский молкомбинат. Лактоза отечественного производства будет обходиться российским производителям лекарств дешевле, чем импортная, писал News.ru.