Минпромторг: сети не жаловались на проблемы с закупкой сахара и масла

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Министерство промышленности и торговли не получало жалобы торговых сетей на проблемы с закупками сахара и подсолнечного масла после фиксации цен на эти продукты.

В Минпромторг России официально не поступала информация от региональных торговых сетей о сложностях с закупкой масла и сахара, — сообщили в пресс-службе ведомства.

В министерстве также уточнили, что к соглашению о фиксации цен присоединились уже около семи тысяч хозяйствующих субъектов, в том числе организации оптовой торговли, которые закупают у производителей и поставляют товар организациям розничной торговли как сетевой, так и несетевой розницы, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, после государственной заморозки цен на сахар и подсолнечное масло в небольших торговых сетях начались проблемы с поставками. Розничные магазины столкнулись с дефицитом продукции из-за того, что производители отказываются продавать продукцию на тех условиях, что были ранее обговорены.

Президент Владимир Путин 9 декабря прошлого года провёл совещание с правительством, на котором раскритиковал кабмин за рост цен на базовые продукты питания. А 14 декабря правительство озвучило меры по сдерживанию цен, в частности, о заключении соглашения с производителями масла и сахара и торговыми сетями о сдерживании цен на продукты.

При этом с начала года цены на ряд продуктов вновь выросли, несмотря на подписанное между производителями и ретейлерами соглашение о заморозке цен. Согласно данным Росстата, с 1 по 11 января подсолнечное масло подорожало в 38 регионах.