Стало известно, что в РФ могут исключить из списка параллельного импорта

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Серверы и системы хранения данных могут быть исключены из списка параллельного импорта, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак. По его словам, министерство получило соответствующие предложения от отрасли.

Мы действительно получили предложения от отрасли. Прорабатываем запрос на исключение части позиций по вычислительной технике. В первую очередь обсуждаем серверы и системы хранения данных, — сказал Шпак.

В Минпромторге неоднократно отмечали, что товары исключаются из параллельного импорта, как только появляются их аналоги, произведенные в России. Для этого ведомство регулярно проводит анализ статистических и таможенных данных, чтобы понимать ситуацию.

Против параллельного импорта выступили отечественные компании по производству электроники. Однако, считает эксперт в области ретейла Александр Лебедев, запрет ввоза продукции приведет только к росту цен. По его словам, ограничение конкуренции чаще всего плохо влияет на развитие отрасли. Он добавил, что нужно поддерживать российских производителей, но и не запрещать импорт, потому что при ограничении конкуренции инновации, вероятнее всего, не появятся.

Ранее стало известно, что российские фирмы наладили параллельный импорт товаров IKEA. Отмечается, что продукция шведского предприятия продолжает попадать в РФ. Так, за полтора года в Россию привезли минимум 12 млн товаров.