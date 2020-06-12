Минпромторг: Россия сможет отгрузить маски для помощи Аргентине

https://static.news.ru/photo/5559f8da-ac99-11ea-a1cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Если правительство примет решение направить в качестве гуманитарной помощи Аргентине тесты на COVID-19 и медицинские маски, то российские производители смогут их предоставить. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга.

Ранее мэр Буэнос-Айреса обратился в российское посольство с просьбой поставить защитные средства для персонала и населения, в том числе костюмы для медиков. Также власти города просят помочь с аппаратами ИВЛ и тест-системами на коронавирус, как сообщил 10 июня посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов.

При этом в пресс-службе Минпромторга отметили, что соответствующее обращение от Аргентины в ведомство пока не поступило.

Что касается возможности оказания гуманитарной помощи, нужно отметить, что для этого требуется соответствующее решение правительства Российской Федерации. Если такое решение будет принято, российские производители смогут осуществить отгрузку необходимых изделий, — приводит сообщение министерства РИА Новости.

В Минпромторге также рассказали, что предприятия РФ не только успешно справились с дефицитом масок на внутреннем рынке, но и работают на экспорт и других средств защиты и тестов на коронавирус.





Сейчас мы ведём активную работу с привлечением наших торговых представительств в иностранных государствах по поиску потенциальных импортёров указанных видов российской продукции, — подчеркнули в Минпромторге.

С 9 июня решением кабмина ведомство отвечает за выдачу разрешений на экспорт средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств и продукции медназначения. Для этих товаров Минпромторг выдаёт специальные подтверждения возможности вывоза.

К 10 июня в Аргентине подтверждено было 23 620 случаев COVID-19, выздоровели 7568 человек, жертвами болезни стали 698 жителей страны.

Как писал NEWS.ru, ранее Минздрав призвал россиян не пренебрегать масочным режимом.