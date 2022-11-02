Минпромторг рекомендовал торговле и общепиту усилить меры безопасности

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Минпромторг разослал рекомендации региональным властям усилить меры безопасности на предприятиях торговли и общепита. В условиях военного положения, которое введено в четырех новых российских регионах, магазины могут установить защитные решетки на окна и двери и планировать завоз товаров за две недели, пишут «Известия».

Торговля и местные власти уже приступили к выполнению рекомендаций, в частности, усиливаются посты охраны, обновляются инструкции по работе в ЧС, отрабатываются действия на случай угрозы теракта. Также проверяется работа систем оповещения и пожаротушения.

Рекомендации Минпромторга разработаны на основе указа президента об уровнях реагирования в стране. В частности, в четырех введено военное положение, в восьми прилегающих к ним — средний уровень реагирования, в 18-ти — уровень повышенной готовности, который действует и в Москве.

При максимальном уровне реагирования в регионах введут территориальную оборону. При среднем уровне реагирования жестких мер на объектах торговли и общепита не предусмотрено, но эксперты считают, что стоит усилить охрану и более системно контролировать безопасность объектов.

Как рассказал изданию вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин, треть торговых центров в стране ожидают ужесточения режима готовности и реагирования в регионах.

Поэтому владельцы уже проверили работу систем пожаротушения и оповещения, сделали аудит и обновили инструкции по действиям в чрезвычайных ситуациях. Более того, в ТЦ усилили посты охраны, наняв новых сотрудников, которые стоят на входах. Плюс к этому на объектах увеличивают число патрулей на этажах, — рассказал Люлин.

Эти процессы идут и в Москве, где находится более 300 торговых центров.

Работы по безопасности идут на уровне региональных властей. В Курской области усиливается контроль за предприятиями, в Челябинской области создан штаб под руководством губернатора, началась работа в Ленинградской области, ужесточают контроль в Калужской и Самарской областях.

Ранее сообщалось, что главы 10 субъектов России подписали указы об образовании на их территории оперативных штабов по обеспечению готовности к военному положению. Такие документы были подписаны главами республик Алтай и Марий Эл, Приморского края, Еврейской автономной области, а также губернаторами Белгородской, Волгоградской, Магаданской, Тверской, Ульяновской и Челябинской областей.