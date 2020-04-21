Восемь ассоциаций и союзов, в которые входят сельскохозяйственные предприятия и производители продуктов и напитков, написали коллективное письмо премьер-министру Мишустину с просьбой о дополнительной поддержке, которая выражается, в том числе в моратории на промоакции, продажу товаров со скидками. Среди авторов обращения (есть у редакции NEWS.ru) — Союзмолоко, Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод, Национальный союз птицеводов и Союзроссахар. В пресс-службе Правительства данную тему не решились комментировать. В Минпромторге инициативу не поддерживают.

Как объяснили нашему изданию в Союзмолоко, необходимо ослабить принуждение поставщиков к промо со стороны сетей.

Часто предприятия, особенно небольшие, вынуждены поставлять свою продукцию в ноль или себе в убыток ради промоакции — в противном случае им могут отказать в доступе к полке. При этом сами сети не спешат снижать уровень своей наценки даже в условиях, когда доходы населения сокращаются, все промоакции проводятся только за счёт поставщика. В непростой для всей мировой экономики период эти факторы негативно влияют на состояние поставщиков и ставят их на грань выживаемости. Установление справедливой цены для всех вне промоакций могло бы стать оптимальным решением, — сказала директор по связям с общественностью и госорганами Союзмолоко Мария Жебит.

Она подчеркнула, что «это можно сделать в том числе в рамках системы саморегулирования».

Со своей стороны в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) нашему порталу сообщили, что проведение промоакций необходимо на фоне снижения покупательной способности. Рост доли продаж по промо снижает доходность и производителей, и ретейлеров, но запрет промоакций приведёт к дальнейшему падению спроса, от чего проиграют и потребители, и поставщики, и ретейл, говорят в АКОРТ.

Регулирование и снижение доли таких продаж возможно, но рыночными способами, иначе последствия будут негативными для всех участников цепочки продаж, — сказал пресс-секретарь АКОРТ Илья Власенко.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как объяснил статс-секретарь и заместителя министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, опыт введения различных мораториев существует и без мер государственного регулирования, и заключается он в первую очередь в добровольном характере такой практики.

Любое навязывание жёстких правил игры в этой части грозит массовыми нарушениями договоров поставки, что скажется на простых гражданах — покупателях продукции. Для дальнейшего сохранения продовольственной безопасности России и недопущения роста цен на продукты питания, не считаем возможным принимать решения, существенно облегчающие условия ведения бизнеса поставщикам продуктов, но при этом ухудшающие эти же условия для организаций торговли, реализующих их конечному потребителю, — сказал Евтухов.

По его словам, «в непростых условиях пандемии особенно важно сохранить равные условия для всей цепочки — от производства продуктов питания до их поступления на полки магазинов».

Сами себя высекут

Отмена дисконтных предложений ударит непосредственно по тем товарным группам и производителям, которые просят эти предложения отменить, убеждён эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

В нынешней ситуации у населения вопрос с потреблением стоит максимально просто — берём то, что дешевле и не совсем ужасного качества. Поэтому как таковой необходимости в отмене скидок на продукцию нет, потому что люди всё равно вынуждены идти в магазины и покупать продукты там, а не обедать или ужинать в ресторанах, а конкуренция со стороны доставки еды выглядит смехотворной — абсолютно не тот размах. Поэтому ждать того, что эту инициативу поддержат наверху, не стоит — это будет невыгодно даже самим ретейлерам, которые потеряют часть выручки и клиентов. Алексей Кричевский эксперт Академии управления финансами и инвестициями эксперт Академии управления финансами и инвестициями

По мнению Кричевского, ближе к осени цены на продукты поднимутся как минимум из-за курсовой разницы и скачка инфляции, «но это уже будет прогнозируемая и управляемая история». А вот что действительно может сработать в данной ситуации — это временная отмена эксперимента с цифровой маркировкой продукции, потому что сейчас она бьёт по карману как производителей, так и по очень скудным финансам потребителей, полагает аналитик.

Он считает, что введение моратория на маркировку продукции позволит моментально снизить цены на несколько процентов и сократить текущие расходы производителей, которые те смогут направить на модернизацию оборудования, зарплаты и выплаты по кредитам.

Отмена промоакций в продуктовой рознице, предполагает исполнительный директор Goldman Group Дмитрий Гелемурзин, негативно скажется на продажах сетей: около 30% покупателей целенаправленно ищут скидки и покупают товары по акциям. Сейчас, когда доходы населения падают, доля таких покупателей будет лишь расти, отмечает он.

Введение моратория на промо приведёт к тому, что сети будут терять прибыль и покупателей, а клиенты розничных сетей будут вынуждены тратить больше денег. Это вызовет дополнительное недовольство населения, которое и так сейчас возмущено ростом цен на определенные виды базовых товаров (сахар, мука, хлеб, крупы и т.д.). Дмитрий Гелемурзин исполнительный директор Goldman Group исполнительный директор Goldman Group

По его суждению, со стороны государства пойти на такое регулирование — это значит, нанести урон торговым сетям и создать дополнительные неудобства и потери для граждан. Административное регулирование цен также может привести и к появлению дефицита.

К такому же эффекту может привести и ограничение по проведению акций со скидками и специальными ценами — сети просто будут придерживать такой товар или проводить акции для поддержания продаж, не ставя в известность власти, — подчеркнул эксперт.

Таким образом, соглашается с экспертами старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова, «ретейлеры наступят на горло сами себе, так как акции и дисконт сейчас единственный способ привлечь потребителя, чья платежеспособность упала до нулевых значений».