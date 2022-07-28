Минпромторг прорабатывает проект о правилах маркировки пива

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Минпромторг прорабатывает проект постановления правил маркировки пива с учётом предложенных решений по датам. Так, само принятие документа запланировано на 1 декабря 2022 года, запуск маркировки — на 1 апреля 2023 года. Однако окончательное решение зависит от правительства, пишет РИА Новости.

На данный момент проект постановления о правилах маркировки пива дорабатывается с учетом принятых на совещании решений. Планируется его принятие до 1 декабря 2022 года, — приводит агентство ответ пресс-службы Минпромторга.

Уточняется, что указанные сроки были зафиксированы на основе предложений Ассоциации производителей пива. «Учитывались различные критерии, включая сезонность продаж и доля контрафакта в пивной отрасли», говорится в сообщении ведомства.

Этапы маркировки не создают преференций для каких-либо представителей рынка, так как предусматривают одинаковые требования для малых и крупных участников оборота пивной отрасли.

Ранее соучредитель крафтовой пивоварни в Сергиевом Посаде Сергей Захаров предупредил, что увеличение затрат на маркировку может привести к закрытию небольших пивоварен. По его мнению, в инициативе ввести цифровую маркировку пива нет ничего положительного, поскольку из-за новых правил качество самого напитка не улучшится.