https://static.news.ru/photo/07055526-6f72-11ea-8189-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минпромторгу совместно с главами регионов ежедневно проверять стоимость строительных материалов в России.

Согласно распоряжению, о случаях необоснованного завышения цен необходимо сообщать в Федеральную антимонопольную службу. Регионы должны подключиться к мониторингу и дать оценку строительных мощностей и запасов стройматериалов.

По словам Хуснуллина, в сложившейся экономической ситуации нужно гарантировать доступность стройматериалов и обеспечить задел на ускоренный темп работы в будущем, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что ФАС зафиксировала снижение цен на медицинские маски в период с 17 по 23 марта в 15 регионах России. Максимально маски подешевели в Красноярском крае — на 68%. Их цена в регионе составляет 6,4 рубля за штуку. Минимальное снижение стоимости масок отмечено в Забайкальском крае и Костромской области — на 5%.