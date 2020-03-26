Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минпромторгу совместно с главами регионов ежедневно проверять стоимость строительных материалов в России.
Согласно распоряжению, о случаях необоснованного завышения цен необходимо сообщать в Федеральную антимонопольную службу. Регионы должны подключиться к мониторингу и дать оценку строительных мощностей и запасов стройматериалов.
По словам Хуснуллина, в сложившейся экономической ситуации нужно гарантировать доступность стройматериалов и обеспечить задел на ускоренный темп работы в будущем,
Ранее NEWS.ru писал, что ФАС зафиксировала снижение цен на медицинские маски в период с 17 по 23 марта в 15 регионах России. Максимально маски подешевели в Красноярском крае — на 68%. Их цена в регионе составляет 6,4 рубля за штуку. Минимальное снижение стоимости масок отмечено в Забайкальском крае и Костромской области — на 5%.
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