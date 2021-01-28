Минпромторг прокомментировал возможность заморозки цен на яйца

https://static.news.ru/photo/2ee2c78e-61c7-11eb-9fae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Минпромторг не будет применять ограничения роста цен на яйца куриные. По данным Росстата, десяток яиц в январе текущего года стоил 76 рублей в среднем.

Министерство отмечает, что подорожание яиц произошло из-за роста стоимости кормов и волатильности курса доллара. Поэтому речь о фиксации цен на этот продукт не идёт.

В настоящее время планы о фиксации цен по аналогии с сахаром-песком и маслом подсолнечным отсутствуют, — цитирует сообщение Минпромторга ТАСС.

Сезонный рост, считают в министерстве, продолжится до февраля, а затем на весенне-летний период цена начнёт падать. Увеличение цены на яйца, но кратковременное, традиционно ожидается перед Пасхой.

Куриные яйца резко подорожали на 19% к концу января. Участники рынка сообщают, что это связано с распространением птичьего гриппа в южных регионах России. В свою очередь, региональным властям поручено провести беседы с производителями и убедить их не поднимать цены на яйца.

Ранее NEWS.ru сообщал, что максимальную стоимость самой покупаемой категории яиц С1 планируется зафиксировать в Нижегородской области, соответствующее соглашение в настоящее время разрабатывается. Об этом журналистам сообщили в областном правительстве.