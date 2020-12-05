Минпромторг призвал россиян не опасаться дефицита вина перед Новым годом

https://static.news.ru/photo/d20266fa-36ec-11eb-97d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Дефицита вина в российских магазинах перед Новым годом не ожидается, сообщили в пресс-службе Минпромторга.

Надо отметить, что сейчас на рынке достаточно большой складской запас вина, в том числе отечественных производителей, — рассказали в ведомстве, подчеркнув, что в последние годы объёмы выпуска российского вина растут.

Согласно данным Минпромторга, в России за девять месяцев 2020 года заметно увеличился выпуск вин защищённого географического указания с обозначением региона производства. Производство игристых вин увеличилось на 51,5%, до 1800 декалитров, тихих вин — почти на 22%, до 2900 декалитров. Выпуск винных напитков наоборот упал на две трети, до 36% от уровня прошлого года, и достиг 6900 декалитров.

В министерстве уточнили, что это связано со вступлением в силу в июне нового закона о виноградарстве и виноделии.

Закон оказал существенное влияние на участников рынка розничной торговли, — отметили в пресс-службе.

Это объясняется тем, что в требованиях к раздельной выкладке импорта вина РФ и винных напитков, которые теперь должны маркироваться «Продукция не является вином», не учитывается разница в площадях магазинов и разные форматы, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что крупные торговые сети намерены нарастить ассортимент продукции к Новому году из-за соблюдения россиянами ограничений по коронавирусу. Большинство будет в новогодние праздники сидеть дома, многие не смогут уехать за границу из-за закрытия международных направлений.