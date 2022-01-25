Минпромторг предложил запустить с июня эксперимент по маркировке алкоголя

Минпромторг предложил с 1 июня запустить в стране эксперимент по маркировке алкоголя, в том числе вина. На эксперимент решено отвести чуть больше года, он продлится по 31 августа, говорится в проекте постановления, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных актов.

Организовать с 1 июня 2022 года по 31 августа 2023 года в России эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов алкогольной продукции, — сказано в документе.

В список подлежащего маркировке алкоголя предлагается внести виноградные вина, включая креплёные, кроме продукции, которая используется в качестве сырья или полуфабрикатов, а также вермуты, виноградные натуральные вина с добавлением ароматических веществ. В эксперимент предлагается включить сброженные игристые напитки и неигристые с концентрацией спирта более 7%.

Также в перечень войдут смеси сброженных и безалкогольных напитков, ликёры, настойки. Оператором системы станет Центр развития перспективных технологий.

К 2024 году в стране планируется создать и запустить единую систему маркировки для того, чтобы ликвидировать теневой оборот продукции. Такая схема уже действует для лекарств, молочной продукции, табака и других товаров.

Ранее сообщалось, что депутат Государственной думы России Султан Хамзаев считает: в стране необходимо ограничить продажу алкогольной продукции в выходные дни. По его мнению, объём потребления спиртных напитков и так очень высок.