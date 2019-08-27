https://static.news.ru/photo/28213c52-c928-11e9-a519-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Twitter.com/Global Look Press

Возможность установления квоты в 50% на госзаказ российских товаров рассматривают власти РФ. Автором предложением выступил Минпромторг.

Предполагается, что данная мера станет временной экономической поддержкой производителей отечественных товаров и организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Проект соответствующего постановления уже обсуждается в заинтересованных министерствах, сообщает газета « Ведомости ».

Документом предусмотрена обязанность госзаказчиков отдавать российским производителям и поставщикам 30% общих годовых закупок в 2020 году, и 50% — в 2021 году. Отдельно оговаривается, что часть квоты необходимо отдавать непосредственно производителям ОПК.

Ранее News.ru сообщал, что прямой запрет на участие иностранных компаний в госзаказе собираются отменить в России. Речь идёт о пересмотре системы импортозамещения в госзаказе: различные процедуры должны быть упрощены, а порядок подтверждения страны происхождения продукции унифицирован. Инициатором данного предложения стал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак. При этом Минэкономразвития напротив хочет ужесточить процесс импортозамещения.