Минпромторг попросят купить авто для проезда врачей в удалённые местности

https://static.news.ru/photo/f504e026-a1bc-11ea-85fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутаты Госдумы из фракции «Единая Россия» и Минтранс РФ обсудят на встрече 1 июня вопрос закупки автомобилей для проезда врачей в удалённые местности. Об этом заявил замглавы фракции Андрей Исаев.

По его словам, в начале 2020 года Удмуртия обсуждала с Минпромторгом и Минздравом вопрос о закупке 106 автомобилей для врачей, однако программа «застопорилась».

<…> мы обязательно зададим вопрос о реализации программы по автомобилям министру. Мы считаем, что данная программа в нынешних условиях непременно должна быть доведена до конца, — сказал Исаев.

Он также подчеркнул, что Удмуртия и остальные участвующие в программе регионы должны получить автомобили для врачей.

Как ранее писал NEWS.ru, пик жалоб на время прибытия бригад скорой помощи в Московской области пришёлся на конец апреля — начало мая, когда открылись ещё не все инфекционные клиники. Сейчас число негативных обращений по поводу работы скорых сократилось в 3,5 раза.