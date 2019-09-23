https://static.news.ru/photo/b6072738-dea0-11e9-ae15-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Министерство промышленности и торговли планирует выделить дополнительные субсидии экспортёрам. Финансирование составит 9,2 млрд рублей.

Деньги будут направлены на компенсацию затрат на транспортировку, сообщили в пресс-службе министерства. Производители высокотехнологичной продукции смогут компенсировать до 80% понесённых затрат при перевозке товаров.

Распределение субсидий будет проводиться на конкурсной основе. Соответствующие правила компенсаций утвердило правительство России.

В текущем году компании-экспортёры уже получили финансирование на сумму 5 млрд рублей. Таким образом, общая сумма субсидий составит 14,2 млрд рублей.

Приём заявок на компенсацию транспортных затрат начнётся 25 сентября и продлится в течение месяца.

Тем временем уже в июне этого года объём российского несырьевого экспорта превысил 150 млрд рублей. Об этом в эксклюзивном интервью News.ru рассказал старший вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ) Игорь Жук.