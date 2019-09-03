https://static.news.ru/photo/5fabbff2-ce47-11e9-90e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Средства на продление программы господдержки автопрома на 2020 год уже зарезервированы. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров на выставке Comtrans 2019.

По его словам, на данный момент зарезервирован небольшой объём средств, передаёт ТАСС .

После завершения согласования бюджетных процедур будет понятно точно, на какие меры. Думаю, что, в первую очередь, будет резерв на автокредитование, на лизинг в каком-то минимальном объёме, как мы обычно стартуем по началу года, но это требует ещё дополнительных процедур согласования, — сказал министр.

Ранее российское правительство ввело балльную систему господдержки автопрома. Они будут начисляться за локализацию производства в стране и использование российских комплектующих и сырья, писал News.ru.