Минпромторг оценил ситуацию с поставками деталей для БПЛА из Китая Минпромторг заявил об отсутствии обращений о проблемах с ввозом деталей для БПЛА

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Министерство промышленности и торговли России не получало каких-либо обращений о проблемах с поставками деталей для беспилотников из КНР, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. По словам специалистов, отечественных производителей заранее уведомили о необходимости нарастить запасы деталей перед введением ограничительных мер со стороны Китая. Проблем с экспортом беспилотников также не поступало.

На текущий момент обращения от производителей о наличии проблем с экспортом БАС и комплектующих в Минпромторг России не поступали, — рассказали в пресс-службе министерства.

Правительство Китая ввело двухлетние ограничения на экспорт комплектующих для беспилотников с 1 сентября 2023 года. Такая мера распространяется не только на военные, но и на гражданские беспилотники. После введения запрета некоторые производители дронов столкнулись со сложностями из-за отсутствия деталей. В частности, им не хватает тепловизоров.

Несмотря на ограничения, российские производители продолжают выпускать беспилотники. Как сообщалось ранее, на Донецком направлении впервые применили отечественные дроны «Упырь». На одном из участков фронта Вооруженные силы Украины были вынуждены отвести свои подразделения из-за работы беспилотника. В настоящее время предприятие-разработчик производит от 300 до 400 «Упырей» в месяц.