Минпромторг не увидел причин для дальнейшего роста цен на базовые продукты

https://static.news.ru/photo/b33fcf36-3ed6-11eb-ab04-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Предпосылок для дальнейшего роста цен в стране на базовые продукты питания после фиксации их стоимости нет. Об этом заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

Наша задача — внимательно отследить, чтобы фиксация цен не повлияла и не произошла за счёт повышения цен на другие социально значимые товары для населения, но и предпосылок для этого никаких нет, — сказал чиновник в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее президент РФ Владимир Путин жёстко раскритиковал главу Минэкономразвития РФ Максима Решетникова за «эксперименты» с ценами на базовые продукты питания. На совещании по экономическим вопросам он указал, в частности, на резкий рост стоимости сахара и подсолнечного масла. Кроме того, глава государства оказался недоволен «экспериментами» с пошлинами на подсолнечное масло.

Сотрудники Минсельхоза РФ уже прорабатывают комплекс решений, которые позволят оперативно стабилизировать ситуацию с ценами на основные социально значимые продукты питания. По словам министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, предложения будут представлены в середине декабря. При этом он заявил, что ряд мер уже приняты. В частности, с 9 января 2021 года в стране вводится пошлина на экспорт подсолнечника, чтобы избежать дефицита сырья на внутреннем рынке. Представители сахарной отрасли тоже пообещали минимизировать отпускные цены и не допустить их необоснованного роста, писал NEWS.ru.

Меры российского правительства по стабилизации цен на продовольствие помогут опустить розничную цену на сахар до 46 рублей за килограмм, на подсолнечное масло — до 110 рублей за килограмм.