https://static.news.ru/photo/d4abaa2c-de34-11e9-806a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Ввести субсидии собирается Минпромторг РФ на проведение исследований отечественных фармацевтических компаний, в том числе за рубежом. Об этом сообщил первый замглавы ведомства Сергей Цыб.

Мы сейчас делаем единые субсидии по лекарственным средствам и медизделиям, чтобы поддержать разработки наших компаний, где мы очень широкий спектр затрат будем финансировать, будем активно поддерживать проведение клинических и доклинических исследований. В том числе клинических исследований за рубежом, — цитирует чиновника ТАСС .

Также Цыб предположил, что единые субсидии по лекарственным препаратам и медицинским изделиям заработают в РФ к началу 2020 года.

Замминистра добавил, что одним из приоритетов новой стратегии развития фармакологической отрасли до 2030 года станет вектор на инновационность.

Как писал News.ru, ранее Сергей Цыб заявлял, что к 2024 году Минпромторг планирует увеличить экспорт фармпродукции в четыре раза. Чиновник добавил, что сегодня РФ поставляет указанные товары более чем 120 странам мира на сумму около $800 млн.