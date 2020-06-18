Минпромторг намерен поддержать производителей автокомпонентов

https://static.news.ru/photo/df45b5f4-b147-11ea-b724-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство промышленности и торговли планирует разработать отдельную программу господдержки для производителей автокомпонентов, сообщил директор департамента автомобильной промышленности ведомства РФ Денис Пак.

По его словам, эта новые меры поддержки должны обеспечить дополнительную стимуляцию как и производства, так и экспорта товаров, так как ключевая добавленная стоимость при создании автомобиля находится в сфере автокомпонентов.

Он отметил, что проект программы совместных проектов локализации автокомпонентов регулярно обсуждается с автопроизводителями и производителями компонентов.

Я согласен, что без дополнительного внимания со стороны государства, без дополнительных мер поддержки со стороны государства сами производители автокомпонентов — как российские, так и иностранные — не смогут также эффективно инвестировать в углубление локализации и в создание производственных мощностей, — подчеркнул Пак во время онлайн-конференции «Сбер-Про».

Сейчас те, кто занимается производством компонентов могут воспользоваться субсидированием НИОКР и процентов по инвестиционным проектам. Также прорабатывается возможность применения новых инструментов поддержки в виде грантов ФРП на реализацию комплексных инвестпроектов, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее президент Владимир Путин поручил правительству проработать меры поддержки российского автопрома. Эти действия должны поддержать дополнительный спрос на машины. Кабмин должен разработать субсидирование за счёт средств бюджета части автокредита при покупке российского автомобиля по программе трейд-ин.