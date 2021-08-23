Минпромторг может ввести маркировку и сбор на электронику

Правительство может обязать производителей и импортёров электроники маркировать электронно-компонентную базу (ЭКБ) производимых устройств и ввести утилизационный сбор для отдельных видов продукции. Участники рынка считают более логичным вводить меру в отношении не ЭКБ, а конечных устройств, в противном случае это приведёт к росту цен и сроков поставок. Об этом пишет «Коммерсант».

Минпромторг планирует ввести обязательную маркировку ЭКБ и комплектующих для её производителей и импортёров. До конца года планируется определить номенклатуру ЭКБ, которую необходимо будет маркировать, и протестировать работу информсистемы контроля оборота радиоэлектронной продукции. Её оператором выступит ООО «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ).

Эксперимент по маркировке микроэлектроники запланирован на 2022 год, его итоги будут подводиться в первом квартале 2023 года. По данным источников, это позволит ввести утилизационный сбор для производителей и импортёров в 2023 году: российские производители, оборудование которых есть в реестре Минпромторга, смогут получить компенсации сбора.

Между тем эксперты и участники рынка предлагают внедрять маркировку не ЭКБ, а конечных продуктов — таких как компьютеры, серверы, планшеты и так далее. Если же маркировка коснётся всех электронных компонентов, то цена устройств может возрасти, как и сроки поставок компонентов из Китая и Тайваня, которые и так растянуты во времени. Маркировку на заводе поставщика не согласится провести ни одна компания, а маркировка на таможне обернётся необходимостью развернуть оборудование и вскрытием ввозимых ящиков. К тому же фальсифицировать микроэлектронику довольно сложно, и маркировке следовало бы подвергать ЭКБ, стоимость которой существенно превышает цену средств маркировки.

Ранее ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) обратилась в Минфин с предложением снизить налоговую нагрузку при продаже подержанных товаров, включая умные часы, посудомоечные машины, микроволновые печи и кухонные плиты. По их мнению, это будет способствовать развитию рынка этих устройств, позволит снизить цену для потребителей и повысить уровень прозрачности сделок по обмену старых товаров на новые. А сами потребители смогут покупать подержанную технику не с рук, а у официальных ретейлеров или на маркетплейсах.