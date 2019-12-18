https://static.news.ru/photo/0bd4517a-21a1-11ea-80d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минпромторг в ближайшее время передаст автопроизводителям окончательный вариант правил дифференциации промсубсидий. Об этом заявил глава ведомства Денис Мантуров.

Правила начнут действовать с января 2020 года. Цель дифференциации — мотивировать автоконцерны к наращиванию производства в России, более активному применению отечественных комплектующих, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что кабмин решил дифференцировать промсубсидии для автоконцернов, компенсирующие утилизационный сбор, в зависимости от уровня локализации производства на территории РФ. Правила их предоставления по каждому типу транспортных средств было поручено доработать Минпромторгу.