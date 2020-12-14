Минпромторг исключил дефицит сахара и масла после стабилизации цен

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Минпромторг заверил, что дефицита на сахар и подсолнечное масло после стабилизации цен не будет. Речь идёт о договорённости с производителями, которая предусматривает «потолок» для цен на базовые продукты питания.

Соглашение должно быть подписано 20 декабря и действовать до апреля следующего года.

Отдельно хочу подчеркнуть во избежание спекуляций и ажиотажа: запасов на складах меньше не стало. Всего более чем достаточно, — заявил в эфире программы «Россия 24» замглавы министерства Виктор Евтухов.

По словам чиновника, все торговые сети ещё весной сформировали как минимум двухмесячный запас продовольствия по базовым продуктам питания. Резкий рост цен на последние был зафиксирован в начале декабря, из-за чего в ситуацию пришлось вмешаться президенту Владимиру Путину.

В довольно жёсткой форме глава государства разъяснил ответственным за ситуацию главам министерств, что сложившееся положение дел недопустимо. Президент сообщил, что прекрасно знает, кто вывозит за границу продовольственное сырьё, после чего премьер Михаил Мишустин потребовал принять меры для сдерживания цен.

Ранее NEWS.ru сообщал, что меры российского правительства по стабилизации цен на продовольствие помогут опустить розничную цену на сахар до 46 рублей за килограмм, на подсолнечное масло — до 110 рублей за килограмм, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.