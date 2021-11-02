Минпромторг хочет повысить пошлину на вывоз лома

Минпромторг рассматривает вариант увеличения пошлины за вывоз лома из страны до €100 и более за одну тонну. Вопрос о повышении пошлины и её продления на полгода обсуждался на совещании с металлургами, сообщает «Коммерсант».

О планах министерства говорится в письме ассоциации НСРО «Руслом.ком», направленном в адрес замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова. Срок ныне действующей пошлины €70 за тонну истекает в конце года. По мнению ломозаготовителей, повышение пошлины малоэффективно, так как на данный момент в мире наблюдается снижение цен на металлолом и оснований для продления ограничений на вывоз нет.

К тому же экспорт лома составляет только 3%от общего объёма ломозаготовки, так что тарифные и нетарифные меры не окажут влияния на металлургов. Действие пошлины негативно сказывается на заготовке лома, которая снизилась на 8% в период с августа по сентябрь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что уже само по себе является антирекордом за последние пять лет.

Однако в Минпромторге придерживаются другого мнения.

Отменять их не будем в ближайшее время, сейчас цены на лом опять пошли вверх — в Китае спрос растёт, потому что они замещают грязное доменное производство на электросталеплавильное. Поэтому будем смотреть на рыночную ситуацию и исходя из этого принимать решение. Не исключаю, что пошлина может и вырасти. Лом нужен здесь, его необходимо перерабатывать, — заявил замглавы ведомства Виктор Евтухов.

Ранее сообщалось, что все товары и услуги, производимые с использованием спецтехники, могут масштабно подорожать в России. Виной всему — высокие цены на металл. Машиностроители предлагают ужесточить ограничения на вывоз лома за рубеж.