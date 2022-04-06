Минпромторг хочет обязать использовать российскую технику при майнинге

Минпромторг предложил законопроект, согласно которому приоритетным является использование российского оборудования для майнинга. Планируется создать своеобразную «регуляторную песочницу», об этом заявил глава министерства Денис Мантуров.

Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин внёс пакет предложений по регулированию криптовалюты. Минпромторг поддержал некоторые инициативы, в частности об установке на законодательном уровне обязанности по использованию в приоритетном порядке российское оборудование для майнинга криптовалюты на территории страны.

Предлагается установить законодательное требование о преимущественном использовании российских аппаратно-программных комплексов, радиоэлектронной продукции и программного обеспечения, при их наличии и доступности на рынке, для промышленного производства («добычи») на территории России криптовалютных активов, — сказано в сообщении ведомства.

Таким образом планируется снизить риски, связанные с информационной безопасностью.

Кроме того, Мипромторг и Минстрой совместно с другими госорганами и представителями бизнеса создали проект предложений о создании особого режима для майнинга — «регуляторной песочницы». При помощи него станет возможным «зарабатывать» цифровые валюты с использованием вычислительных мощностей, размещенных на базе объектов тепловой генерации.

Ранее сообщалось, что после введения западных санкций и ограничений Центробанка на оборот доллара и евро часть россиян перешла на инвестиции в цифровые «деньги» и их переводы. По оценкам экспертов, число подобных операций увеличились в три — пять раз на разных площадках.

Позднее в Госдуме заявили, что биткоины и другие токены смогут заместить российский рубль. Такую вероятность не стоит исключать в случае, если жители страны начнут массово приобретать криптовалюту.

Кроме того, с помощью биткоинов и других токенов можно зарабатывать не только на росте их стоимости за счёт баланса спроса и предложения, но и на процентах по вкладам, превращая криптовалюту в источник пассивного дохода.