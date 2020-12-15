Минпромторг: цены на сахар и масло зафиксируют до Урала

https://static.news.ru/photo/f42e2720-3edd-11eb-9307-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цены на сахар и масло будут зафиксированы до Урала. В других регионах Сибири, на Дальнем Востоке и Крайнем Севере будут введены поправочные коэффициенты. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Как рассказал чиновник в эфире телеканала «Россия 24», соглашение о сдерживании цен между торговыми сетями и поставщиками сахара и подсолнечного масла предполагает введение фиксированных цен только на территории до Урала включительно.

Он пояснил, что для регионов Сибири, Дальнего Востока, Крайнего Севера планируется ввести поправочные коэффициенты из-за дорогой логистики.

Это связано с тем, что достаточно дорогая логистика и плечо доставки от производителей и сахара, и масла достаточно большое, — сказал замминистра.

Ранее Евтухов заявил, что ведомство не видит предпосылок для дальнейшего роста цен в стране на базовые продукты питания после фиксации их стоимости. По его словам, после фиксации цен встанет задача — внимательно отследить, чтобы это не повлияло на повышение цен на другие социально значимые товары для населения.

В ведомстве заверили, что дефицита на сахар и подсолнечное масло после стабилизации цен не будет. Речь идёт о договорённости с производителями, которая предусматривает «потолок» для цен на базовые продукты питания.

Ситуация с подорожанием продуктов питания стала одной из ключевых на совещании по экономическим вопросам у президента 9 декабря. Глава государства раскритиковал правительство из-за роста цен на сахар, подсолнечное масло, муку, макаронные изделия и хлеб, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Он также подчеркнул, что «пандемия здесь ни при чём».

Путин потребовал в течение недели решить проблему. Для этого в правительстве создали рабочую группу по ситуации с ценами на социально значимые товары в России.