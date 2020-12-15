Минпромторг: цены на сахар и масло зафиксируют до Урала

Цены на сахар и масло будут зафиксированы до Урала. В других регионах Сибири, на Дальнем Востоке и Крайнем Севере будут введены поправочные коэффициенты. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.
Как
Он пояснил, что для регионов Сибири, Дальнего Востока, Крайнего Севера планируется ввести поправочные коэффициенты из-за дорогой логистики.
Это связано с тем, что достаточно дорогая логистика и плечо доставки от производителей и сахара, и масла достаточно большое, — сказал замминистра.
Ранее Евтухов заявил, что ведомство не видит предпосылок для дальнейшего роста цен в стране на базовые продукты питания после фиксации их стоимости. По его словам, после фиксации цен встанет задача — внимательно отследить, чтобы это не повлияло на повышение цен на другие социально значимые товары для населения.
В ведомстве заверили, что дефицита на сахар и подсолнечное масло после стабилизации цен не будет. Речь идёт о договорённости с производителями, которая предусматривает «потолок» для цен на базовые продукты питания.
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