Министерство природных ресурсов РФ (Минприроды) зафиксировало рост запасов нефти и газа в России в 2018 году.
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На росте показателя стоимости сказалось уменьшение размера капитальных затрат компаний в нефтегазовой отрасли, однако главной причиной Минэнерго называет выросшие цены на само сырьё.
Общая стоимость всех полезных ископаемых в РФ в 2018 году выросла на 70% по сравнению с 2017 годом — в основном также за счёт подорожавших нефти и газа.
Ранее, как сообщил News.ru, глава Минэнерго Александр Новак заявил, что правительство обсудит вопрос качества российской нефти в связи с инцидентом на трубопроводе «Дружба».