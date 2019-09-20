https://static.news.ru/photo/e99d549e-dbc3-11e9-9656-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Министерство природных ресурсов РФ (Минприроды) зафиксировало рост запасов нефти и газа в России в 2018 году.

Как сообщает ПРАЙМ со ссылкой на данные из министерства, оценку производили в натуральном и стоимостном выражении относительно итогов 2017 года. Запасы нефти выросли на 8,7%, до 9,825 млрд тонн, газа — на 3,6%, до 14 986 трлн куб. м. Стоимость запасов нефти выросла почти в два раза — до 74 511 трлн рублей, газа — на 24,7%, до 14 113 трлн рублей.

На росте показателя стоимости сказалось уменьшение размера капитальных затрат компаний в нефтегазовой отрасли, однако главной причиной Минэнерго называет выросшие цены на само сырьё.

Общая стоимость всех полезных ископаемых в РФ в 2018 году выросла на 70% по сравнению с 2017 годом — в основном также за счёт подорожавших нефти и газа.

Ранее, как сообщил News.ru, глава Минэнерго Александр Новак заявил, что правительство обсудит вопрос качества российской нефти в связи с инцидентом на трубопроводе «Дружба».