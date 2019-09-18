https://static.news.ru/photo/8ba5970c-daa1-11e9-a2f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Минприроды повысило оценку стоимости запасов нефти в России по итогам 2018 года до 74,51 трлн рублей. Согласно данным ведомства, ранее этот показатель составлял 39,58 трлн рублей. Таким образом, оценка запасов нефти в России повышена в 1,9 раза.

В долларовом выражении запасы российской нефти увеличились на $385 млрд и достигли $1,07 трлн.

При этом оценка запасов газа изменилась примерно на четверть — до 14,11 трлн рублей. Стоимость запасов золота оценена в 0,61 трлн рублей, железной руды — в 1,24 трлн, а коксующегося угля — в 1,85 трлн рублей.

Как отмечает ТАСС , рыночная стоимость полезных ископаемых в России по итогам прошлого года составила 93,4 трлн рублей.

Ранее News.ru писал, что цены на нефть в среднесрочной перспективе будут сохраняться в диапазоне от $40 до $80 за баррель. Такого мнения придерживается президент крупнейшей в России частной нефтяной компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов.