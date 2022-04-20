Минприроды оценило создание инфраструктуры экотуризма в миллиард рублей

Минприроды оценило строительство объектов инфраструктуры в особо охраняемых природных территориях в 993,2 млн рублей. Если удастся привлечь эти средства в 2023 году, то природоохранные зоны посетят 13,2 млн туристов, пишут «Известия».

В Минприроды на запрос газеты ответили , что дополнительное финансирование в почти 1 млрд рублей необходимо для создания и оборудования экотроп, автопарковок, санитарных мест, а также площадок для отдыха, строительства объектов экопросветительского туризма и закупки необходимой техники.

Турпоток в наши заповедные территории растёт, сегодня это уже 10% от общего количества путешественников по стране. Национальные парки и заповедники — это потенциал для развития экологического туризма, но он точно должен быть управляем и не вредить природе, — цитирует издание главу Минприроды Александра Козлова.

На сегодня ко второму чтению в Госдуме подготовлен законопроект о единых основах правового регулирования туризма и рекреационной деятельности в границах особо охраняемых территорий. Этим проектом в законодательство вводится термин «экотуризм». Также регулируется и вид этого отдыха.

Документом предлагается установить для каждой охраняемой территории максимальное число отдыхающих, которые могут посещать её без ущерба для природы. Авторы законопроекта надеются, что его принятие позволит организовывать в особо охраняемых природных зонах маршруты для туристов, стоянки для отдыха, а также сделать экотуризм цивилизованным и максимально безопасным для окружающей среды.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал в беседе с NEWS.ru несколько шагов, призванных улучшить ситуацию с внутренним туризмом в России. По его словам, сделать это можно будет за счёт развития транспортной доступности и предложения новых туристических услуг и направлений отдыха.