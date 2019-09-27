https://static.news.ru/photo/bf6ad028-e12e-11e9-8ef0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Рост оценки стоимости запасов нефти и газа в России, проведённой Минприроды в сентябре, в основном связан с более детальным изучением имеющихся объектов. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

Он отметил, что была проведена большая работа по цифровизации каждой из компаний.

На сегодняшний день, безусловно, идёт формирование новой истории, связанной с оценкой. Поэтому мы понимаем, что цифры будут меняться, — цитирует Кобылкина ТАСС .

Министр уточнил, что прирост запасов в переоценке стоимости сыграл незначительную роль. По словам главы Минприроды, он есть, но «не такой высокий».

Данные по имеющимся объектам ещё могут быть скорректированы по итогам инвентаризации в конце года.

Ранее, как писал News.ru, Минприроды повысило оценку стоимости запасов нефти в стране почти в два раза — с 39,58 трлн рублей до 74,51 трлн. Оценка запасов газа изменилась примерно на четверть — с 11,31 трлн рублей до 14,11 трлн.