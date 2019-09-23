https://static.news.ru/photo/5c6f55ba-de28-11e9-bfc5-fa163e074e61_660.jpg МГУ Фото: Сергей Булкин/News.ru

Тендер с максимальной стоимостью контракта в 25 млн рублей проводит Министерство науки и высшего образования РФ для исследования текущей системы оценки вузов, а также разработки аналитического инструментария мониторинга их работы. Соответствующие материалы размещены на портале госзакупок.

Комплексное исследование текущей системы оценки образовательных организаций высшего образования и разработка аналитического инструментария мониторинга деятельности образовательных организаций высшего образования, — говорится в этой заявке .

Определить исполнителя планируется в конце октября. Исследование необходимо выполнить до 2020 года.

Как писал News.ru, ранее глава правительства России Дмитрий Медведев распорядился выделить из резервного фонда Министерству образования и науки свыше 1 млрд рублей. Средства пойдут на финансирование федеральной целевой программы (ФЦП) «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса РФ на 2014-2020 годы».