Индексы МосБиржи и РТС (выше 1050 пунктов) сенсационно увеличились сегодня, 13 марта, на 2,6–8,18%. Кроме того, в лидерах роста оказались бумаги Сбербанка (3,60%), «Русгидро» (3,80%) и «Мечела» (4,54%). Однако кому-то пока не везёт: сильнее всего подешевели «М.Видео» (-3,53%) и «Аэрофлот» (-1,10%).

Среди прочих фаворитов дня внезапно оказалась и кемеровская угольная шахта «Распадская», акции которой в пятницу корректируются вверх вместе с внутренним рынком: днём они отскочили на новостях о дивидендах. Поразительно, но во вторую половину дня на МосБирже акции выросли на добрых 14,4% (до 95 рублей за штуку при объёме торгов в сумме почти 175 млн рублей).

Кроме того, и рубль на открытии торгов на Московской Бирже сегодня тоже впечатлил. Первые сделки с долларом прошли на уровне 74,0 рубля, что выше закрытия в четверг, 12 марта, на 85 копеек, а с евро — по 83,03 рубля (на 48 копеек выше уровня закрытия 12 марта).

Александр Авилов/АГН «Москва»

В этой ситуации большую поддержку российскому рынку оказал Центробанк, который 13 марта оповестил всех о своём желании устроить аукцион репо «тонкой настройки» на полтриллиона рублей и сохранил лимит свопов валют по предоставлению американских долларов со сроком исполнения «сегодня» на уровне $5 млрд.

Возможно, 12 марта всех напугал руководитель Счётной палаты Алексей Кудрин, поделившийся с общественностью своим весьма грустным прогнозом, по которому экономический рост страны в текущем году будет блуждать возле нулевой отметки вследствие упавших нефтяных котировок и снижения рублёвого курса.

Более того, беспокоился глава СП, РФ может уже довольно скоро столкнуться с ростом уровня бедности. Правда с ним успел не согласиться министр финансов Антон Силуанов, сказав журналистам маловнятные «нет» и «у нас другие оценки».

Слалом без денег

Эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин не видит ничего удивительного в спонтанной положительной динамике.

Российский рынок быстро восстанавливается вслед за мировыми площадками и нефтяными ценами, корректирующими сильное падение, произошедшее на уходящей неделе. Пока сегодняшний импульс не выходит за рамки коррекционного отскока. Дмитрий Бабин эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер»

Помимо того, отмечает он, многие надеются на более решительные меры ключевых центробанков, направленные на предотвращение коллапса рынков и экономического кризиса из-за коронавирусной пандемии, охватившей планету.

Эксперт считает, что пятничная восходящая коррекция продолжится ещё какое-то время, «однако причины, вызвавшие падение рынков в последние несколько недель, никуда не исчезли и могут лишь усугубляться».

Речь идёт о негативном влиянии пандемии на деловую и потребительскую активность во всём мире. А монетарное и фискальное стимулирование может лишь сгладить этот эффект как для экономики, так и для рынков, — подчёркивает он.

Вот почему сценарий ещё одной волны снижения и вхождения в период финансово-экономического кризиса — 2020 пока выглядит достаточно вероятным, чтобы рассматривать его в качестве одного из основных, рассуждают аналитики.

Александр Авилов/АГН «Москва»

Вместе с тем экономисты возлагают надежды на сохранение возможности быстрого купирования пандемии коронавируса, а также ограничения экономических последствий этой проблемы за счёт мер властей.

Никуда не денешься: фондовые рынки вступили на минное поле финансовой турбулентности. Рост и падение теперь могут стать причиной других коронапроцессов. Совершенно очевидно, что сейчас глубину экономической проблемы притормаживания мировой торговли мы не можем себе представить. Константин Ордов профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова

В этой связи, полагает Ордов, будущее падение финансовых показателей компаний не нашло ещё в полном объёме своего отражения в снижении котировок акций.

Без денежной поддержки рынки обречены на дальнейший слалом, конца и края которому пока не видно. Хотя периодически будет появляться свет в конце финансового тоннеля, — резюмировал аналитик.

К слову, сегодня в плюсе открылись и биржи в Евросоюзе. По данным на полдень, британский FTSE 100 прибавил 2,67%, французский индекс CAC 40 — 1,72%, а немецкий DAX подрос на 2,07%.

Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Чуть поднялась и цена майского фьючерса на нефть эталонной марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE — она выросла на 2,49% (до $34,07 за «бочку»), а также на чёрное золото американской марки WTI — на 2,47% (до $32,30).

И это, согласитесь, вселяет определённый оптимизм. Хотя бы потому, что ещё 12 марта Нью-Йоркская фондовая биржа закрылась рекордным падением: её индексы рухнули сразу на 7,9–9,3%. Что стало, между прочим, худшим показателем со времён так называемого чёрного понедельника в далёком 1987 году.