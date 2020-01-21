https://static.news.ru/photo/8392a004-3cea-11ea-bff4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Авилов Александр/АГН «Москва»

Владельцев объектов культурного наследия регионального и местного значения хотят освободить от уплаты налогов на имущество организаций и на землю. Сейчас такая мера действует только для собственников федеральных памятников.

Реставрация и сопутствующие ей проектная и экспертная работа достаточно дорогостоящи и часто отпугивают потенциальных инвесторов. Разрабатываемый Минкультом законопроект призван стимулировать бизнес вкладываться в историческую недвижимость.

Как сообщает «Парламентская газета», в проекте документа предлагается освободить физические лица от налога на имущество в отношении ОКН федерального, регионального или местного значения. А размер имущественного налогового вычета увеличить с 2 до 4 млн рублей и предоставлять его в сумме фактически понесённых расходов на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.

Сейчас в стране в реестрах памятников значится более 140 тысяч объектов. Из них, по оценкам экспертов, порядка 34 тысяч находятся в неудовлетворительном состоянии.

Ранее NEWS.ru писал, что итальянский город Бизача в регионе Кампания выставил на продажу 90 ветхих зданий. Цена вопроса — €1 с обязательством ремонта. Причём условий о его сроках и об объёмах инвестиций не ставится. В акции по распродаже исторической недвижимости по цене чашки кофе участвуют десятки городов в разных регионах Италии.