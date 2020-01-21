Владельцев объектов культурного наследия регионального и местного значения хотят освободить от уплаты налогов на имущество организаций и на землю. Сейчас такая мера действует только для собственников федеральных памятников.
Реставрация и сопутствующие ей проектная и экспертная работа достаточно дорогостоящи и часто отпугивают потенциальных инвесторов. Разрабатываемый Минкультом законопроект призван стимулировать бизнес вкладываться в историческую недвижимость.
Как
Сейчас в стране в реестрах памятников значится более 140 тысяч объектов. Из них, по оценкам экспертов, порядка 34 тысяч находятся в неудовлетворительном состоянии.
Ранее NEWS.ru писал, что итальянский город Бизача в регионе Кампания выставил на продажу 90 ветхих зданий. Цена вопроса — €1 с обязательством ремонта. Причём условий о его сроках и об объёмах инвестиций не ставится. В акции по распродаже исторической недвижимости по цене чашки кофе участвуют десятки городов в разных регионах Италии.
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