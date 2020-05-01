Минкомсвязь просит открыть книжные магазины в мае-июне

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Правительство РФ просят дать возможность возобновить работу книжных магазинов в мае-июне. С соответствующей просьбой выступило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

По данным газеты «Ведомости», замглавы Минкомсвязи Алексей Волин подтвердил изданию, что ведомство действительно направило письмо правительству с просьбой возобновить работу книжных магазинов. За март и апрель убытки книжных магазинов составили 3,2 млрд рублей, а издатели потеряли почти 1 млрд рублей.

Владелец книжной сети «Читай-город — Буквоед» и издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков рассказал, что власти пока не принимали решения об открытии книжных магазинов.

подобные предложения были направлены. По его словам, за март и апрель убытки издателей составили почти 1 млрд рублей, книжных магазинов — 3,2 млрд рублей. К июню потери отрасли могут вырасти до 4,2 млрд рублей.

Как писал NEWS.ru, на фоне пандемии коронавируса в России зафиксирован небольшой рост безработицы, преимущественно в сфере малого и среднего бизнеса. Такие данные приводит Федерация независимых профсоюзов России. Согласно им, ситуация «не является критической», зафиксированы отдельные случаи увольнений. В основном увольнения происходят в сфере малого и среднего бизнеса, однако точно оценить ситуацию сложно из-за малого количества профсоюзов в этих секторах экономики.