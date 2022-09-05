Глава Минвостокразвития рассказал о господдержке Дальнего Востока Глава Минвостокразвития Чекунков: Дальний Восток стал авангардом российской экономики

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков

Дальний Восток всегда был ключевым регионом для России, считает глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. По словам министра, роль региона изменилась — теперь он стал авангардом российской экономики, которая разворачивается на Восток. Политик рассказал, что многие инвестиционные проекты здесь состоялись благодаря государственным субсидиям, льготному кредитованию, а также инфраструктурной поддержке государства, пишет журнал «Компания».

За две пятилетки, прошедшие от старта на Дальнем Востоке механизмов новой экономической политики, главными из которых стали территории опережающего развития и свободный порт Владивосток, — уже очевидно, что у нас могут запускаться проекты мирового уровня, — отметил глава ведомства.

Министр назвал принятие пакет поправок в законодательство о территориях опережающего развития одним из важнейших событий для экономики региона. Поправки сократят время согласования по многим проектам. Также в этом году, по словам Чекункова, разрешили привлекать инвесторов к строительству жилья по конкурсу, что станет дополнительным стимулом для жилищного строительства. Он рассказал и о программе льготного кредитования, ставшей ответом на рост ключевой ставки ЦБ РФ и удорожание кредитных ресурсов. На компенсацию ставок до приемлемого уровня было выделено 9,5 млрд рублей, на данный момент уже одобрено 17 инвестиционных проектов с инвестициями 2 трлн рублей, рассказал Чекунков.

Министр добавил: государство обеспечивает проекты на территориях опережающего развития земельными участками и инфраструктурой. Инвесторы получают поддержку в виде электроэнергии и энергоресурсов от Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), а также субсидии от Минвостокразвития — им компенсируются траты на создание и реконструкцию инфраструктурных объектов. При этом, строители тепличных комплексов получают 20‑процентный кешбэк на затраты в приоритетные для продовольственной безопасности региона проекты.

Правительство ранее предприняло меры по развитию туризма на Дальнем Востоке. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении до 40 тысяч рублей максимальной суммы туристического кешбэка при поездках на Дальний Восток. Теперь возмещаться будет до 20% от стоимости путевки.