Министр предсказал скорое возвращение экономики РФ к доковидному уровню

https://static.news.ru/photo/3f8ea086-a34d-11eb-be35-96000091f725_660.jpg Максим Решетников Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская экономика достигнет доковидного уровня уже в третьем квартале, а к концу года покажет устойчивый рост на уровне не менее 3%. Как сообщает ТАСС, глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил об этом во время конференции Ассоциации европейского бизнеса.

Ожидаем, что уже в третьем квартале экономика достигнет доковидного уровня, а к концу года выйдем на траекторию устойчивого роста темпом не менее 3%, — заявил Решетников.

Министр констатировал, что российская экономика преодолела кризис лучше, чем «другие экономики», и продолжает восстанавливаться. Снижение экономической активности в РФ «оказалось ощутимо меньше снижения ВВП». По данным министерства, инвестиции должны восстановиться до докризисного уровня тоже уже в текущем году.

По словам Решетникова, в марте динамика ВВП РФ в годовом выражении вышла в положительную область, прежде всего за счёт машиностроения, деревообработки, химической, лёгкой и пищевой промышленности, транспортного комплекса и строительства. Не полностью восстановилась, по мнению министра, только сфера пассажирских перевозок. При этом потребительский спрос уже постепенно увеличивается и оборот общепита в России превышает прошлогодний уровень.

Ранее специалисты Минэкономразвития РФ повысили прогноз по инфляции по итогам текущего года с 3,7% до 4,3%. Как сообщил источник в министерстве, меры, принятые правительством, позволили сдержать рост цен примерно на 0,3%, в противном случае прогноз по инфляции был бы 4,6%. Правительство РФ в декабре прошлого года заключило соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Кроме того, с июня в России в рамках «зернового демпфера» заработает гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, а осенью будет запущен демпферный механизм по подсолнечному маслу и семенам подсолнечника.