Министр нефти Ирана обсудил с Новаком предстоящее заседание ОПЕК+

https://static.news.ru/photo/71c57896-78eb-11ea-b287-fa163e074e61_660.jpg Бижан Зангане Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр нефти Ирана Бижан Зангане сообщил о телефонном разговоре с министром энергетики России Александром Новаком. Стороны обсудили процесс принятия решений на предстоящем заседании ОПЕК+ по стабилизации ситуации на рынке нефти.

Зангане также провёл переговоры с представителями Алжира и Кувейта, пишет РИА Новости.

По словам Зангане, в ходе переговоров было заявлено о необходимости участия в этом вопросе и других стран, добывающих нефть, в том числе Канады и США.

Ранее стали известны подробности предстоящего соглашения ОПЕК+. Страны обсуждают возможность сокращения добычи нефти сроком на три месяца. Накануне в российском Минэнерго подтвердили участие страны в заседании ОПЕК+ 9 апреля, писал NEWS.ru.