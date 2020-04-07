Министр нефти Ирана обсудил с Новаком предстоящее заседание ОПЕК+

Министр нефти Ирана Бижан Зангане сообщил о телефонном разговоре с министром энергетики России Александром Новаком. Стороны обсудили процесс принятия решений на предстоящем заседании ОПЕК+ по стабилизации ситуации на рынке нефти.
Зангане также провёл переговоры с представителями Алжира и Кувейта,
По словам Зангане, в ходе переговоров было заявлено о необходимости участия в этом вопросе и других стран, добывающих нефть, в том числе Канады и США.
Ранее стали известны подробности предстоящего соглашения ОПЕК+. Страны обсуждают возможность сокращения добычи нефти сроком на три месяца. Накануне в российском Минэнерго подтвердили участие страны в заседании ОПЕК+ 9 апреля, писал NEWS.ru.
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