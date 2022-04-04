Глава Минфина ФРГ: санкции в отношении газа из РФ навредят больше ЕС

Санкции в отношении российского газа навредят больше Евросоюзу, чем России, сообщает Bloomberg со ссылкой на министра финансов ФРГ Кристиана Линднера. Он выступил против введения ограничительных мер на энергоносители из РФ. По мнению политика, отказ от российских нефти, газа и угля спровоцирует дефицит и цены в мире «драматично вырастут».

Если мы откажемся от поставок газа, нефти и угля из России, то цены в Западной Европе и мире драматично вырастут из-за ожидаемого недостатка. В среднесрочной перспективе — не сейчас, не летом, но, возможно, следующей осенью и зимой — у нас будет дефицит поставок, и нам придётся обсуждать очень радикальные меры, — пояснил Линднер.

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт ранее призвала Евросоюз обсудить эмбарго на российский газ. Как пояснила политик, такое предложение вызвано сообщениями о жертвах в украинском городе Буче. В Минобороны РФ эти публикации назвали провокацией.

Глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг ранее сообщил, что экономика Германии рискует столкнуться с рецессией в случае полного отказа от импорта нефти и газа из России. По его словам, в таком случае остро встаёт вопрос о мерах государственной поддержки компаний и шагах Европейского центробанка для борьбы с ростом цен.

Ранее глава Федерального союза немецкой промышленности (BDI) Зигфрид Руссвурм рассказал, что отрасль ожидает обвал в случае отказа от российских энергоресурсов. По его словам, введение эмбарго на газ поставит её в безвыходное положение. Глава химического концерна BASF Мартин Брудермюллер назвал призывы к бойкоту российских энергоресурсов безответственным экспериментом.