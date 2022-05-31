Япония отказалась от выхода из проекта «Сахалин-2»

Платформа «Лунская-А» / Фото sakhalin2/gazprom.ru

Япония не намерена выходить из нефтегазового проекта «Сахалин-2», даже если от неё потребуют пойти на такой шаг, заявил в парламенте министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда, слова которого приводит ТАСС. По его словам, над приобретением этого актива «упорно трудились» члены прошлых правительств, а право аренды и оборудование для сжижения и транспортировки топлива принадлежат японскому правительству и японским компаниям.

Мы не намерены выходить [из проекта], даже если нам скажут, [что нужно сделать это], — отметил Хагиуда.

Ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что нефтегазовые проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2» играют важную роль для Токио. Вопрос о новых санкциях в отношении России, которые могут затронуть данные проекты, будет решаться, исходя из национальных приоритетов. При этом он также повторил слова премьер-министра Фумио Кисиды, который поддержал решение «Большой семёрки» об отказе от импорта нефти из России.