Министр экономического развития допустил аномально высокий рост ВВП

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Иванчин NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Страны «Большой семёрки» (G7) обвинили в спонсировании крупных проектов, которые ускоряют глобальное потепление. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на отчёт специалистов Международного института устойчивого развития.

Речь идёт о добыче газа в Азии и Африке, которые противоречат Парижскому соглашению, направленному на сведение углеродного следа к минимуму до 2050 года. Пока богатые государства расширяют свой экспорт сжиженного...