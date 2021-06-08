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Министр экономического развития допустил аномально высокий рост ВВП

02:19, 08 июня 2021
Максим Решетников Максим Решетников Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Аномально» высокий рост ВВП в мае текущего года допустил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

Вполне естественно, что цифры будут аномально высокими, потому что в основе у нас лежит май прошлого года, когда ограничения всё еще были достаточно жесткими. Лучше всё же сравнивать с цифрами 2019 года, потому что и относительно этого уровня тоже есть позитив. Экономика восстанавливается лучше ожиданий, показывает свою устойчивость, — пояснил Решетников, отвечая на вопрос, можно ли ожидать в мае двузначным цифр роста ВВП.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме Решетников сообщил журналистам, что в апреле 2021 года рост ВВП составил в годовом выражении 10,7%.

Также стало известно, что министр экономического развития страны Максим Решетников сообщил, что в стране могут расширить ограничения на экспорт продуктов питания. Это поможет избежать роста цен. Этот вопрос сейчас прорабатывается в правительстве России. По его словам, власти задумались о защите внутреннего рынка.

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