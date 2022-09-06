«Минфину нужен слабый рубль»: экономист о курсе валюты осенью Экономист Разуваев: Министерству финансов не выгодно иметь крепкий рубль

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Министерству финансов не выгодно иметь слишком крепкий рубль, поэтому осенью ведомство будет поддерживать отметку валюты в районе 70–80 рублей, если не возникнет непредвиденных обстоятельств и усугубления кризиса в стране, пояснил финансовый аналитик Александр Разуваев. В беседе со «Слово и Дело» он отметил, что если не будет массовой скупки валюты дружественных стран, то рубль может укрепиться до 55.

Минфину нужен слабый рубль. Соответственно, чтобы все было хорошо, для Минфина нужно ждать курс 70–80. <...> Торговое сальдо хорошее. Соответственно, если не будет скупки валюты дружественных стран, скорее всего рубль устоит на нынешних уровнях или даже будет потяжелее. Курсу 55 не удивлюсь, — спрогнозировал эксперт.

Разуваев подчеркнул, что сейчас сбережения выгоднее всего хранить именно в рублях и не рисковать иностранной валютой, особенно евро. По его словам, на фоне энергетического кризиса и предстоящего его усугубления зимой валюта Евросоюза уже через год станет гораздо дешевле доллара.

Экс-советник министра экономики РФ Евгений Надоршин ранее отметил, что курс доллара может превысить 80 рублей при закупке Центробанком юаней и других «дружественных» валют на 4,4 трлн руб. ($70 млрд) до конца года. Ранее об обсуждении такой инициативы в ЦБ сообщил Bloomberg.