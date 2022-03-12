Минфин заявил о сборе предложений по оптимизации бюджета РФ
Анжела Абраменко
Анжела Абраменко
01:01, 14 марта 2022
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
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Минфин до 15 марта намерен собрать предложения по оптимизации и перераспределению доходов бюджета РФ не менее чем на 10% на воне санкций. Это не отразится на социальных и других публичных нормативных обязательств, пишет ТАСС.
Главным распорядителям средств федерального бюджета <...> представить в Минфин России предложения по оптимизации и перераспределению расходов федерального бюджета на 2022 год, возможность использования которых в текущих условиях представляется невозможной или нецелесообразной, не менее чем на 10%, — сказано в протоколе.
По заверению главы Минфина Антона Силуанова, социальные обязательства бюджета будут исполняться в первоочередном порядке и все ресурсы для этого есть. Рабочая группа по вопросам бюджетной устойчивости создана при правительственной комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов.
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что российские власти уделят пристальное внимание вопросам выплат пенсионерам и растущей инфляции.