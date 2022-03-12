Минфин заявил о сборе предложений по оптимизации бюджета РФ

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Россия не собирается отказываться от выполнения обязательств по государственному долгу, заявил министр финансов Антон Силуанов. Он уточнил, что РФ будет выплачивать госдолг в рублях до тех пор, пока Запад не разморозит золотовалютные резервы страны, пишет РИА Новости.

Наши золотовалютные резервы, включая Фонд национального благосостояния, заморожены. У нас возникли проблемы исполнения наших обязательств, в том числе долговых, — сообщил министр. Кроме того, глава ведомства подчеркнул, что сумма замороженных...