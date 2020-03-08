https://static.news.ru/photo/b2ae1b48-61d9-11ea-92c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Объём ликвидных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 марта составил 10,1 трлн рублей, или 9,2% ВВП. Этого достаточно, чтобы покрыть выпадающие доходы от падения цен на нефть до $25-30 за баррель на протяжении 6-10 лет, сообщило министерство финансов.

Достаточный объём ликвидных средств ФНБ является гарантией исполнения всех обязательств государства и сохранения макростабильности при долгосрочном снижении стоимости нефти.

В случае его сокращения ниже 5% ВВП, ежегодный объём использования средств Фонда на покрытие дефицитов федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда не может превышать объём, эквивалентный 1% ВВП, сказано в бюллетене Минфина.

Ранее нефть марки Brent пробила прежний минимум в $31,38 за баррель, продолжив падение. Майский фьючерс дешевеет на 28,69%, достигая отметки в $32,38 за баррель. Апрельский фьючерс марки WTI теряет на 31,35% и составляет $28,33 за баррель.

Вслед за нефтью обвалился и курс рубля. Сейчас доллар достиг максимума с марта 2016 года и стоит 72,5 рубля, евро торгуется по 82,4. Таким образом, к уровню закрытия предыдущих торгов Forex доллар вырос на 3,93 рубля, евро — на 4,89 рубля.

Ранее NEWS.ru писал, что падение цен на нефть почти до $30 грозит России бюджетным дефицитом и девальвацией.