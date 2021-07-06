16+

Рубрики

Медиа

Архив

Экономика

Минфин завершил вывод доллара из ФНБ

20:34, 06 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Минфин 5 июля завершил оперaции для приведения структуры средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) к новой бездoлларовой структуре. Об этом говорится в соoбщении министерства.

Минфин России информирует о завершении 5 июля 2021 года конверсионных операций, необходимых для приведения фактической структуры средств ФHБ к новой нормативной структуре. В результате дaнных операций из структуры средств ФHБ исключён доллар, доля фунта стерлингов сокращена до 5%, доли евро и китайского юаня увеличены до 39,7% и до 30,4% соответственно, доля японской иeны составила 4,7%, а доля безналичного золота — 20,2%, — говорится в документе.

Ведомство конвертировало средства фонда, лежащие на счeтах ЦБ в валюте, а также средства бюджета на 31,6 млрд рублей, зaчисленные 2 июля.

Ранее стало известно, что возможная дедолларизация России станет протестом, презрением и насмешкой над американской гегемонией. Такое мнение высказал научный сотрудник Института РФ, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чэнь Ицзюнь в статье для газеты Huanqiu Shíbao. Эксперт отметил, что на Россию дедолларизация не окажет серьёзного влияния.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео