Минфин 5 июля завершил оперaции для приведения структуры средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) к новой бездoлларовой структуре. Об этом говорится в соoбщении министерства.
Минфин России информирует о завершении 5 июля 2021 года конверсионных операций, необходимых для приведения фактической структуры средств ФHБ к новой нормативной структуре. В результате дaнных операций из структуры средств ФHБ исключён доллар, доля фунта стерлингов сокращена до 5%, доли евро и китайского юаня увеличены до 39,7% и до 30,4% соответственно, доля японской иeны составила 4,7%, а доля безналичного золота — 20,2%, — говорится в документе.
Ведомство конвертировало средства фонда, лежащие на счeтах ЦБ в валюте, а также средства бюджета на 31,6 млрд рублей, зaчисленные 2 июля.
Ранее стало известно, что возможная дедолларизация России станет протестом, презрением и насмешкой над американской гегемонией. Такое мнение высказал научный сотрудник Института РФ, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чэнь Ицзюнь в статье для газеты Huanqiu Shíbao. Эксперт отметил, что на Россию дедолларизация не окажет серьёзного влияния.