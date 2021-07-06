Минфин завершил вывод доллара из ФНБ

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Пенсионный фонд назвал сумму маткапитала к 2024 году. В бюджете заложены выплаты на первого ребёнка в размере 544,3 тысячи рублей, на второго 719,27 тысячи рублей. Такие цифры заложены в бюджете ПФР.

Так, уже в 2022 году выплата за рождение первого ребёнка составит 503,2 тысячи рублей и при рождении второго — 665 тысяч рублей. На следующий год сумма выплат составит 523,3 тысячи...