https://static.news.ru/photo/9732d32a-5e07-11ea-9f96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство финансов России в марте планирует закупить минимальное с начала действия бюджетного правила количество валюты — на 133,3 млрд руб.

Совокупный объём средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет 133,3 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 6 марта по 6 апреля 2020 года, — говорится в сообщении министерства.

Ежедневно на покупку иностранной валюты будет направляться 6,3 млрд руб. На фоне этой информации курс рубля на Мосбирже немного укрепился — на 29 копеек.

Ранее NEWS.ru писал, что впервые за последние 11 лет с момента краха банка Lehman Brothers Федеральная резервная система США собрала экстренное совещание, на котором было решено снизить ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов, до 1-1,25%. Таким образом Федрезерв отреагировал на разрушающие последствия для рынков от эпидемии коронавируса. Российские индексы позитивно отреагировали на этот шаг — Мосбиржа завершила торги в плюсе на 2%, а РТС увеличился на 4,2%. Доллар во вторник потерял 40 копеек, остановившись на отметке 66,04 рубля, а в моменте падал до 65,3 рубля.